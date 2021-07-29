Президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ

Відповідно до указу №324/2021, Володимир Зеленський відзначив українських військовослужбовців державними орденами й медалями. Загалом 26 осіб були нагороджені за особисту мужність й зразкове виконання військового обов’язку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
З нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський підписав указ згідно з яким 26 військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами.
Зокрема: