RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ

Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до указу №324/2021, Володимир Зеленський відзначив українських військовослужбовців державними орденами й медалями. Загалом 26 осіб були нагороджені за особисту мужність й зразкове виконання військового обов’язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

З нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський підписав указ згідно з яким 26 військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами.

Зокрема:

  • орденом "За мужність" ІІ ступеня - був відзначений один військовослужбовець;
  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня - були відзначені дев’ять військовослужбовців;
  • медаллю "За військову службу Україні" - були відзначені тринадцять військовослужбовців;
  • медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - були відзначені троє військовослужбовців;
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" - був відзначений один військовослужбовець.
Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКиївЗбройні сили УкраїниПрезидент