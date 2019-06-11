Президент Молдови скасував указ про розпуск парламенту

Президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання Noi.

За словами Додона, Філіп не має права виконувати обов'язки президента, а перед указом про розпуск парламенту повинен був провести консультації з фракціями.

"Указ Філіпа про розпуск парламенту і призначення проведення дострокових виборів 6 вересня не відповідає нормам Конституції", - зазначив Додон.

Зазначимо, політична криза в Молдові виник після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряду. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

За рішенням КС, тимчасовим в.о. президента став Павло Філіп, який очолював уряд протягом останніх місяців. Він ухвалив рішення про розпуск парламенту і проведення нових виборів.

"Партія соціалістів" і проєвропейський блок ACUM оголосили про формування коаліції і уряду 8 червня, новим прем'єром стала Майя Санду, проте міністри кабінету Філіпа відмовилися йти у відставку. Таким чином, в країні утворилося два уряди.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон вважає, що на нього може готуватися замах з боку "дагестанської громади в Одесі". Зокрема, Додон відмітив, що йому останнім часом надходить інформація про підготовку замаху.