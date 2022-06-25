Президент Молдови готова відвідати Україну з офіційним візитом

Президент Молдови Мая Санду заявила про готовність відвідати Київ. Анонсувати візит заздалегідь не будуть з міркувань безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsMaker.
Під час ефіру місцевої передачі, Санду заявила, що візит до Києва входить до її планів.
"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", - заявила президент.
Речник Зеленського Сергій Никифоров, відповідаючи на запитання видання відзначив, що візити до України не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно з візитом до Києва прибув прем'єр-міністра Люксембурга Ксав'є Беттеля.
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