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Президент Молдови не домовлятиметься з РФ про постачання газу

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Вівторок 14 вересня 2021 02:22
Президент Молдови не домовлятиметься з РФ про постачання газу Фото: президент Молдови Майя Санду (flickr.com/reneweuropegroup)
Автор: Артур Родивилов

Президент Молдови Майя Санду заявила, що уряд країни не братиме участі в переговорах з "Газпромом" про постачання газу в республіку. Цим має займатися компанія"Молдовагаз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8.

Представники "Молдовагаз" обговорюють з "Газпромом" новий договір на постачання російського газу, оскільки чинна угода закінчується в кінці вересня.

"Відповідно до закону, переговори веде компанія "Молдовагаз". Чекаємо результатів. Я не думаю, що участь уряду або президента дозволило б знизити ціну на газ, вартість залежить від цін на світовому ринку", - відповіла Санду.

"Газпром" і "Молдовагаз" підписали середньостроковий контракт у грудні 2006 року. Згідно з передбаченою в договорі формулою, закупівельна ціна на газ для Молдови змінюється з урахуванням динаміки цін на нафтопродукти. З 2012 року контракт регулярно пролонгується.

Раніше президент України Володимир Зеленський і лідер Молдови Майя Санду обговорили ряд питань про перспективи розвитку відносин між країнами. Також лідери акцентували на повернення українських енергетичних компаній на молдавський ринок.

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