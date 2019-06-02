Президент Мексики очікує гарних результатів від переговорів із США

Фото: прапор Мексики (pixabay.com/MariaLR)

У середу в Вашингтон на торговельні переговори прибуде мексиканська урядова делегація

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що очікує "хороших результатів" від запланованих зі Сполученими Штатами переговорів щодо запровадження мит на мексиканський імпорт в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

При цьому Обрадор не виключив, що влада Мексики посилить підхід до вирішення проблем незаконної імміграції.

На прес-конференції у суботу в Веракрусі президент Мексики повідомив, що в середу до Вашингтона прибуде мексиканська урядова делегація на чолі з міністром закордонних справ Марсело Ебрардом.

З його слів, під час переговорів міністр пояснить американським партнерам, що саме планує зробити влада Мексики для вирішення проблеми нелегальної імміграції.

"Головне - поінформувати владу США про те, що ми вже робимо в плані міграції, і, якщо в тому буде необхідність, які додаткові заходи ми вживемо, не порушуючи прав людини", - заявив Обрадор.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що буде запроваджувати мита на мексиканські товари в разі, якщо Мексика не наведе ладу на кордоні.