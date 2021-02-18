Президент Литви: мене непокоять плани Росії "проковтнути" Білорусь

"Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь, як незалежну державу", - сказав він, коментуючи заяву Олександра Лукашенка про референдум щодо конституції в наступному році.

На думку політика, таким чином Лукашенко хоче виграти час і організувати керовану передачу влади.

"Але я дуже сумніваюся, що це призведе до вільних виборів у Білорусі. Неважливо, хто буде там наступним лідером. Головне, щоб це було рішення народу. Можливо, цей лідер буде розвивати відносини з Росією, а може, з Євросоюзом, це не має значення. Найголовніше - це свобода волі і волевиявлення білоруського народу. Я думаю, що люди в XXI столітті заслуговують права обирати того, кого вони хочуть", - сказав Науседа.

Він зазначив, що з початку білоруської кризи в ЄС представили план його мирного врегулювання, що складається з трьох ключових елементів: звільнити всіх затриманих, припинити переслідування людей, налагодити діалог з громадянським суспільством.

"Але режим Лукашенка не був готовий прийняти ці умови. Замість цього він почав діалог з Росією. І звичайно, в таких умовах можливості для вирішення кризи вкрай обмежені", - додав лідер Литви.

Він допустив можливість запровадження нових санкцій і нагадав, що деякі з них вже запроваджено на національному рівні та на рівні Європейського Союзу. "Ми також запровадили додаткові санкції разом з нашими сусідами, Латвією та Естонією", - підкреслив він.