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Президент Литвы: война в Украине станет изнурительной, пока одна из сторон не выдохнется

Вильнюс, Четверг 28 декабря 2023 13:55
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Президент Литвы: война в Украине станет изнурительной, пока одна из сторон не выдохнется Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Война в Украине станет позиционной и изнурительной. Она может длиться, пока одна из сторон не выдохнется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в комментарии Delfi.

"Сейчас мы вернемся к status quo, она (война, - ред.) снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, наконец, будут ждать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну", - сказал он.

При этом Науседа считает, что Россия будет пытаться перехватить инициативу, а Украина максимально противостоять этому. Хотя он уверен, что в случае прорыва фронта россиянами Украина не проигрывает войну.

"Россия, конечно, может мобилизовать ресурсы, не учитывая мнение собственного народа, как мобилизовать людей, так и направить все на военные цели. Возможности других государств более ограниченные, просто потому что они - демократические общества. Все это те факторы, но еще раз повторяю - речь не идет о поражении Украины, речь идет о сценарии войны, который невыгоден для Украины", - подчеркнул президент Литвы.

По мнению Науседы, Москва может демонстрировать, что якобы готова к переговорам, хотя это только "тактические уловки".

Лидер Литвы подчеркнул, что только Украина будет решать, когда начинать переговоры с Россией.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Напомним, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны. В ноябре Литва заявила о передаче Украине пусковых установок NASAMS, необходимого оборудования, а также внедорожников для экипажа.

Позже, 24 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что переданные Литвой NASAMS уже на боевом дежурстве.

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