Президент Литвы прибыл в Киев с неанонсированным визитом

В Киеве президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.

Гитана Науседа во время встречи с Зеленским обсудит повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание вопросу переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.

Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева Науседа поедет в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.

Помощь Литвы

Стоит отметить, что страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.

Сегодня также было известно, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.