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Президент Литвы - Илону Маску о "формуле мира": Когда кто-то крадет колеса Tesla, это не делает его их владельцем

Новина українською →
Вторник 04 октября 2022 05:16
Президент Литвы - Илону Маску о "формуле мира": Когда кто-то крадет колеса Tesla, это не делает его их владельцем Фото: Президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предложенную руководителем Tesla Илоном Маском "формулу мира" России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского лидера.

"Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя он утверждает, что они вместе проголосовали за это", - написал Науседа.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".

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Литва Илон Маск Война России против Украины
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