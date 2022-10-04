Президент Литвы - Илону Маску о "формуле мира": Когда кто-то крадет колеса Tesla, это не делает его их владельцем

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на предложенную руководителем Tesla Илоном Маском "формулу мира" России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского лидера.

"Дорогой Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя он утверждает, что они вместе проголосовали за это", - написал Науседа.