Президент Латвії про вступ Україна в ЄС: потрібно переконати скептично налаштовані країни

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав прагнення України до вступу в Європейський союз. Він порадив переконати скептично налаштовані країни ЄС у готовності України до євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Левітса для " Радіо Свобода ".

За словами латвійського президента, для вступу в ЄС кожна країна повинна досягнути певних стандартів у різних сферах. Ця умова є важливою для того, щоб Євросоюз працював як єдине ціле.

"Тож це передумова, щоб союз, який нині об’єднує 27 держав, продовжував функціонувати. Якщо один або кілька членів не досягають цих спільних стандартів, це створює складнощі і для інших країн-членів. Тож головна причина прагнути вступу - це почати відповідати цим стандартам", - пояснив він.

Левітс зазначив, що Латвія підтримує розширення Євросоюзу. Латвійський лідер висловив впевненість, що Україна має ті ж цінності, "що і Латвія або Франція, або Іспанія".

"Всередині цього обговорення в ЄС ми і такі країни, як Литва, Естонія та деякі інші, більш відкриті до прийняття у склад ЄС таких країн, як Україна, Грузія та Молдова. Але я бачу, що необхідно переконувати більш скептично налаштованих членів союзу. І реформи в Україні та інших країнах, які прагнуть вступити до ЄС, допоможуть нам переконати більш скептичних членів", - додав президент Латвії.