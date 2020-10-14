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Президент Киргизстану затвердив призначення нового прем'єра та уряду

Бішкек, Середа 14 жовтня 2020 16:36
Президент Киргизстану затвердив призначення нового прем'єра та уряду
Фото: Сооронбай Жеенбеков, Канат Ісаєв, Садир Жапаров (president.kg)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков сьогодні підписав указ про затвердження призначення прем'єр-міністром країни Садира Жапарова. Напередодні Жеенбеков визнав призначення Жапарова незаконним.

Про це повідомляє Адміністрація президента Киргизстану.

Разом з призначенням прем'єра Жеенбеков затвердив склад нового уряду Киргизстану.

Також сьогодні Жеенбеков зустрівся зі спікером парламенту країни Канатом Ісаєвим та новопризначеним прем'єром Садиром Жапаровим. Глава Киргизстану привітав їх з призначенням на посади та побажав успіхів у роботі.

Нагадаємо, вчора Жеенбеков визнав незаконним рішення парламенту Киргизстану про призначення нового складу уряду на чолі з Жапаровим. Своє рішення президент пояснив тим, що уряд був призначений за відсутності кворуму.

Крім того, сьогодні Жапаров на брифінгу в Бішкеку заявив, що розраховує на відставку президента Жеенбекова до кінця сьогоднішнього дня, адже цього вимагає народ Киргизстану.

Додамо, уряд на чолі з Жапаровим буде тимчасовим, оскільки до 6 листопада Центрвиборчком Киргизстану повинен призначити нові парламентські вибори.

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