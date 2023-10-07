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Президент Израиля назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Фото: президент Израиля Ицхак Герцог (twitter.com/Isaac_Herzog)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Израиля Ицхак Герцог считает, что у террористов ХАМАС, которые атаковали его страну, есть покровители в Иране. И призывает международное сообщество выразить протест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, сегодня все увидели истинное лицо ХАМАС - террористической армии, целью которой является убийство невинных мужчин, женщин и детей.

"При поддержке и руководстве своих доверенных командиров в Иране они совершили неспровоцированное гнусное нападение на еврейское государство в еврейский святой день. Невинные мирные жители были убиты и ранены, и многие из них до сих пор подвергаются нападениям. Государство Израиль примет все необходимые меры для устранения этой явной и непосредственной опасности для наших граждан. Израиль преодолеет все трудности", - отметил он.

Он также обратился с призывом к ООН осудить ХАМАС, его союзников и сторонников в Иране.

"Настало время твердо стоять вместе с Израилем в его справедливой и моральной борьбе перед лицом отвратительного врага", - добавил Герцог.

 

 

Напомним, ранее советник верховного лидера Ирана Али Хосейни Хаменеи поздравил палестинских террористов с началом крупнейшего за последние годы нападения на Израиль. И пообещал поддержку Ирана в войне ХАМАС против Израиля.

Большинство региональных игроков осудили ХАМАС, однако Катар возложил ответственность за эскалацию Израиль, поскольку тот якобы "нарушал права палестинцев".

Подробнее о сегодняшней атаке читайте в онлайне РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильИран