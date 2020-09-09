Президент Ізраїлю заявив, що Україна - одна з колисок єврейської цивілізації

Україна є однією з колисок єврейської цивілізації і зараз відіграє важливу роль у сучасному єврейському світі.

Про це заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін у своєму зверненні до учасників Kyiv Jewish Forum 2020.

За словами президента Ізраїлю, єврейське співтовариство стикається з тривожним зростанням антисемітизму, ненависті і дискримінації, деякі з цих проблем поглиблюються з кризою коронавірусу.

"На початку цього року я був радий провести захід, присвячений 75-річчю визволення Освенцима. Близько п'ятдесяти лідерів з усього світу зібралися разом в Єрусалимі, щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту, і підкреслили нашу загальну прихильність боротьбі з антисемітизмом, расизмом та ксенофобією у всіх його формах, де б він не піднімав свою жахливу голову в цьому світі", - заявив Рівлін.

За його словами, світова спільнота має бути єдина в думці щодо нульової терпимості до расизму чи ксенофобії в будь-якій формі та в будь-якому місці.

"Друзі, добре, що ми не одні. Обговорювані вами питання - проблема не тільки єврейського народу. Це боротьба, в якій ми повинні перемогти разом. Спікери конференції, в тому числі провідні політичні, дипломатичні, релігійні та громадські лідери з Ізраїлю, України та всього світу, показують, що ви готові до дій, а не тільки до слів", - зазначив президент Ізраїлю.

Рівлін назвав важливим форумом для дебатів і обговорення проблем, з якими стикається світова єврейська община, а також подякував організаторам за забезпечення проведення конференції, попри обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на відкритті Kyiv Jewish Forum 2020 відзначив важливість проекту Єврейської конфедерації України під назвою "Праведники мого міста".

"Цей проект присвячений пам'яті українців, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв під час Другої світової війни. Вони - зразок для всіх наступних поколінь, - сказав Президент.

Як відомо, понад 2600 українців включені в список "Праведників народів світу" від Меморіалу "Яд Вашем", куди входять люди, які ризикуючи своїм життям, рятував євреїв під час війни від Голокосту.

Проект Єврейської конфедерації України "Праведники мого міста" продовжує розширювати географію. Іменами праведників названі вже десятки вулиць у різних містах і селах.