Президент Ізраїлю вакцинувалася від COVID-19

У неділю, 20 грудня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувалася від коронавірусу. Щеплення було зроблене в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" в Єрусалимі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Побоювання законні, але пам'ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, строгі перевірки і були схвалені США", - написав він.

Рівлін також закликав громадян Ізраїлю послідувати його прикладу і пройти вакцинацію.

"Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви також будете допомагати всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезавантажитися і зменшите навантаження на наші медичні бригади", - додав він.

Фото: Реувен Рівлін під час вакцинації (twitter.com/PresidentRuvi)

Нагадаємо, вчора в прямому ефірі вакцинувалася від коронавірусу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він став першим в країні, хто отримав щеплення від коронавірусу.

Крім того, 20 грудня в Ізраїлі почалася масова вакцинація від коронавірусу. В рамках першого етапу розпочнеться вакцинація людей старше 60 років і входять до групи ризику.