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Президент Ірану не прийняв відставку глави МЗС

Новини » Політика    26.02.2019 - 18:59
Президент Ірану не прийняв відставку глави МЗС
Фото: Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Хасан Роухані не прийняв відставку Джавада Заріфа

Президент Ірану Хасан Роухані не прийняв відставку Джавада Заріфа з посади глави Міністерства закордонних справ країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Відставка не була прийнята",- відзначив офіційний представник іранського зовнішньополітичного відомства Бахрам Гасемі. у своєму телеграм-каналі.

Представник іранського МЗС також відкинув різні припущення про причини початого Заріфом кроку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Заріф подав у відставку зі свого поста. У своєму зверненні глава зовнішньополітичного відомства також подякував народ Ірану "за 67 місяців підтримки".

Напередодні глава Заріф заявив, що Іран відповість Сполученим Штатам Америки у разі посилення антиіранських санкцій в області експорту нафти і що Тегеран буде брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація.

Додамо, раніше МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди. Зокрема, Іран своєчасно надає доступ до всіх об'єктів, які інспекторам організації потрібно відвідати. Також в конфіденційному квартальному звіті МАГАТЕ зазначалось, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

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