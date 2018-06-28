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Президент Ірану пригрозив "поставити США на коліна"

НовиниПолітика    28.06.2018 - 03:10
Фото: президент Ірану Хасан Рухани (reuters)
Фото: президент Ірану Хасан Рухани (reuters)

Руханi заявив, що іранці будуть чинити тиск на США

Президент Ірану Хасан Рухани заявив, що іранці повинні об'єднатися, щоб "поставити США на коліна". Про інформує Reuters.

Президент заявив у своєму виступі на державному телебаченні, що
іранці повинні стояти разом перед обличчям американського тиску, щоб "поставити Америку на коліна".

"Ми будемо вирішувати проблеми. Ми будемо чинити тиск. Але ми не будемо жертвувати нашою незалежністю", - сказав Рухани.

Заяви президента пов'язані з виходом США з ядерної угоди, що відбувся 8 травня.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео прокоментував протести в Ірані.

Він повідомив, що США засуджує іранську владу за придушення протестів і арешти демонстрантів, відмовляючись почути скарги населення.

Він зазначив, що іранський народ "втомився від корупції, несправедливості і некомпетентності своїх лідерів. Світ чує його голос".

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Теги публікації: Іран, Сполучені Штати Америки, угрозы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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