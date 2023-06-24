Президент Грузии призвала правительство пересмотреть визовый режим из-за бунта в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство созвать срочное заседание Совета безопасности. В частности, чтобы пересмотреть визовій режим для россиян и ужесточить пограничній контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый канал Грузии" .

"Я вынуждена публично призвать премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности. Считаю, что сегодня есть несколько важных вопросов, которые следует обсудить в таком формате. Время уходит, одно - ужесточить пограничный контроль и пересмотреть визовый режим", - заявила она.

При это Зурабишвили призвала премьера использовать списки санкционных лиц на границе.

" Не должен создаваться информационный вакуум, потому что общественность должна получать своевременную и подробную информацию о мерах, принимаемых правительством для защиты безопасности страны. Не следует создавать беспочвенных опасений, что часто бывает при информационном вакууме и распространении ложной информации", - заявила она.

Переворот в России

Между владельцем ЧВК "Вагнера" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт. Пригожин винит Минобороны РФ в поражениях в Украине.

Весной он заявил, что будет выводить своих боевиков из Бахмута из-за якобы нехватки боеприпасов. В июне "вагнеровцы" действительно вышли из Бахмута, а на позициях их заменила регулярная армия.

Вчера конфликт между Пригожиным и руководством РФ обострился. Основатель ЧВК заявил, что российские войска якобы ударили по тылу его наемников в Ростове. Он заявил, что собирается "идти на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин анонсировал, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину - читайте об этом в нашем материале.

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