Президент Грузии призывает Совбез ввести визы для россиян

Она просит Совбез Грузии собраться и обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

"Пора, как я неоднократно просила, Совету Безопасности собраться, собраться публично, и обсудить, наоборот, введение трехмесячных виз, которое нам необходимо, даже с учетом внутренних вызовов, нужен больший контроль со стороны государства за въезжающими в страну россиянами, которые остаются в стране. И необходимо принять какие-то меры, чтобы все это попало в нормальные, цивилизованные рамки", - сказала президент.

Она добавила, что отмена виз Россией и возобновление авиасообщения вызовет бурную реакцию среди грузинского общества. По ее словам, грузинским властям следует понять, что Россия не отвечает на уступки уступками.

"Общество прекрасно понимает, что когда Россия делает такие шаги, Россия делает эти шаги, исходя из своих интересов. Жаль, что наше правительство еще не поняло и не подумало об истории и всех примерах, которые есть, что Россия никогда не реагирует на уступки правительства уступками", - подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Следует отметить, что Грузия отменила визы для россиян в 2012 году. Граждане РФ могут находиться на территории Грузии в течение года.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии, а также запрет на авиарейсы в Грузию.

При этом президент Грузии назвала такие решения Путина "очередной российской провокацией".

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