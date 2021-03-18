Президент Грузії зробила перше щеплення від COVID-19

У четвер, 18 березня, президент Грузії Саломе Зурабішвілі зробила перше щеплення від коронавірусу. Вона була вакцинована препаратом AstraZeneca.

"Я зробила сьогодні щеплення без черги. Щепитися першим президенту не покладається і також я, по-моєму, ще не входжу до категорії громадян, яким це належить в першу чергу за віком", - заявила президент.

За її словами, у Грузії в першу чергу вакцинують лікарів, медсестер і медперсонал, який працює з хворими коронавірусом.

Зазначимо, що вакцинація в Грузії почалася 15 березня. Всього в країні вже вакцинували понад 2 тисяч осіб.

У Грузії прищеплюють вакциною AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї, яка розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca. Всього в країну доставили 43,2 тисячі доз препарату.