Президент Грузии сделала первую прививку от COVID-19

В четверг, 18 марта, президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала первую прививку от коронавируса. Она была вакцинирована препаратом AstraZeneca.

"Я сделала сегодня прививку без очереди. Прививаться первым президенту не полагается и также я, по-моему, еще не вхожу в категорию граждан, которым это полагается в первую очередь по возрасту", - заявила президент.

По ее словам, в Грузии в первую очередь вакцинируют врачей, медсестер и медперсонал, который работает с больными коронавирусом.

Отметим, что вакцинация в Грузии началась 15 марта. Всего в стране уже вакцинировали более 2 тысяч человек.

В Грузии прививают вакциной AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи, которая разработанна британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз препарата.