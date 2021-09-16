ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент Німеччини звернувся до країн Балтії: НАТО не залишить вас наодинці з погрозами

Новость на русском →
Четвер 16 вересня 2021 20:17
Президент Німеччини звернувся до країн Балтії: НАТО не залишить вас наодинці з погрозами Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість через військову напруженість на східному фланзі НАТО. При цьому він запевнив країни Балтії в солідарності Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Німеччини.

"Не проходить і дня без того, щоб російські військові літаки не піднялися в небо над Балтійським морем. Все частіше при цьому вони порушують повітряний простір ваших держав", - заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини підкреслив, що ситуація з погрозами і ризик виникнення інцидентів з моменту незаконної окупації Криму і Донбасу, з моменту стягування російських військ до кордону України стали настільки серйозними, якими не були вже давно.

"У цій ситуації ви - не самотні. Хто загрожує державам Балтії, той загрожує і всьому НАТО, той загрожує Німеччині", - додав він.

Штайнмаєр додав, що Бундесвер очолює контингент Північноатлантичного альянсу в Литві, а німецькі Військово-повітряні сили в порядку ротації з іншими партнерами по Альянсу захищають повітряний простір над Балтійським морем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия НАТО Балтия
NEWS
Судова реформа: Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради, але не назвала термінів
Судова реформа: Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради, але не назвала термінів
DAILY
Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Микола Кульбіда: Ймовірність природних катастроф збільшується, треба готуватися