Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к перемирию. Более того, его вели остались неизменными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, нисколько не изменилась", - заявил Стубб.

В то же время он выразил надежду, что западное давление таки заставит Россию сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, мы сможем продолжить давление со стороны Запада, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - резюмировал финляндский президент.

Его заявления прозвучали после того, как в субботу он принял участие в дистанционном саммите. В нем приняли участие 26 лидеров, включая европейских партнеров, комиссию ЕС, НАТО, Украину, Канаду, Австралию, Новую Новую Зеландию и других.