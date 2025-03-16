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Президент Финляндии считает, что Путин не стремится к миру в Украине

Воскресенье 16 марта 2025 01:03
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Президент Финляндии считает, что Путин не стремится к миру в Украине Фото: Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к перемирию. Более того, его вели остались неизменными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Путин не стремится к перемирию, прекращению огня или миру. Его основная цель, а именно уничтожение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, нисколько не изменилась", - заявил Стубб.

В то же время он выразил надежду, что западное давление таки заставит Россию сесть за стол переговоров.

"Надеюсь, мы сможем продолжить давление со стороны Запада, чтобы заставить Россию прекратить огонь", - резюмировал финляндский президент.

Его заявления прозвучали после того, как в субботу он принял участие в дистанционном саммите. В нем приняли участие 26 лидеров, включая европейских партнеров, комиссию ЕС, НАТО, Украину, Канаду, Австралию, Новую Новую Зеландию и других.

В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что если Путин не пойдет на прекращение огня, тогда коалиция стран усилит на него давление, чтобы в конце концов переговоры состоялись.

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Финляндия Война в Украине Мирные переговоры Владимир Путин Российская Федерация
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