Президент Финляндии озвучил прогноз вступления двух скандинавских стран в НАТО

Ниинистё подчеркнул важность этого рубежа, говоря, что если страна не станет членом НАТО к лету, то весь процесс вступления в альянс окажется под еще большим вопросом.

"Если не до Вильнюса, то почему это должно случиться после", - заявил Ниинистё в интервью информагентству STT.

Он напомнил, что весной прошлого года Финляндия и Швеция слышали от НАТО много обнадеживающих заявлений о плавном продвижении заявки, но этого не произошло. Дело не только в том, что Венгрия и Турция медлят.

"Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны альянса также удивлены", - сказал он.

В центре внимания оказалась Турция. Как считает Ниинистё, 28 стран НАТО, которые уже ратифицировали заявки, четко обозначили свою позицию в отношении Турции. Он подчеркивает, что решение в конечном итоге будет принимать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В любом случае, я не думаю, что он поддастся давлению общественности. Но если что-то откроется в двусторонних переговорах между США и Турцией, возможно, это изменит ситуацию", - отметил он.

Ниинистё в очередной раз сказал, что Финляндия должна действовать "в согласии" со Швецией и что цель состоит в том, чтобы обе страны присоединились как можно скорее.