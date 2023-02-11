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Президент Финляндии озвучил прогноз вступления двух скандинавских стран в НАТО

Фото: президент Финляндии Саули Ниинистё (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Финляндия и Швеция будут участвовать в качестве полноправных членов НАТО на саммите военного альянса в Вильнюсе в июле.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yle.

Ниинистё подчеркнул важность этого рубежа, говоря, что если страна не станет членом НАТО к лету, то весь процесс вступления в альянс окажется под еще большим вопросом.

"Если не до Вильнюса, то почему это должно случиться после", - заявил Ниинистё в интервью информагентству STT.

Он напомнил, что весной прошлого года Финляндия и Швеция слышали от НАТО много обнадеживающих заявлений о плавном продвижении заявки, но этого не произошло. Дело не только в том, что Венгрия и Турция медлят.

"Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны альянса также удивлены", - сказал он.

В центре внимания оказалась Турция. Как считает Ниинистё, 28 стран НАТО, которые уже ратифицировали заявки, четко обозначили свою позицию в отношении Турции. Он подчеркивает, что решение в конечном итоге будет принимать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В любом случае, я не думаю, что он поддастся давлению общественности. Но если что-то откроется в двусторонних переговорах между США и Турцией, возможно, это изменит ситуацию", - отметил он.

Ниинистё в очередной раз сказал, что Финляндия должна действовать "в согласии" со Швецией и что цель состоит в том, чтобы обе страны присоединились как можно скорее.

Напомним, финский парламент начал обсуждать сроки ратификации учредительных договоров НАТО. Это может привести к тому, что страна одобрит членство в Альянсе раньше, чем Швеция.

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