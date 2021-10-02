Президент Філіппін заявив про свій вихід з політики

"Сьогодні я оголошую про свій відхід з політики", - заявив президент Родріго Дутерте.

Слова президента одразу викликали чутки щодо того, що він планує таким чином "відкрити дорогу" для своєї доньки, яка переобралася на пост мера.



Зокрема, передбачалося, що чинний лідер країни балотуватиметься на посаду віцепрезидента.

Додамо, що термін його повноважень закінчується у 2022 році. Згідно з Конституцією Філіппін, президенти обмежуються одним шестирічний терміном.