RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Президент Філіппін заявив про свій вихід з політики

Автор: Сергій Пишкін

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив про свій вихід з політики після завершення президентського терміну. Очікувалося, що лідер країни балотуватиметься на посаду віцепрезидента.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні я оголошую про свій відхід з політики", - заявив президент Родріго Дутерте.

Слова президента одразу викликали чутки щодо того, що він планує таким чином "відкрити дорогу" для своєї доньки, яка переобралася на пост мера.

Зокрема, передбачалося, що чинний лідер країни балотуватиметься на посаду віцепрезидента.

Додамо, що термін його повноважень закінчується у 2022 році. Згідно з Конституцією Філіппін, президенти обмежуються одним шестирічний терміном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины