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Президент Евросовета едет в Киев

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Европейского совета Шарль Мишель сегодня, 19 января, прибудет в столицу Украины. Он намерен провести в Киеве ряд встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мишеля в Twitter.

Президент Евросовета опубликовал в своих соцсетях видео из поезда. Он отметил, что уже направляется в Киев.

"Я направляюсь в Киев и сегодня встречусь с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и депутатами парламента", - заявил Мишель.

Он также напомнил европейцам, что Украина продолжает борьбу не только за свою независимость, но и свободу, безопасность и мир для всей Европы.

"Украинцы нуждаются и заслуживают нашей поддержки, и с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину более сильной", - добавил глава Евросовета.

Напомним, накануне Шарль Мишель, выступая в Европарламенте, призвал страны ЕС предоставить Украине танки и в целом увеличить военную помощь.

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Визит в УкраинуКиевСовет ЕвропыЕвросоюзШарль Мишель