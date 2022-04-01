Президент Європейського парламенту їде до Києва

"На шляху до Києва", - написала вона, не вдаючись у подробиці.

Також президент Європарламенту опублікувала фото на фоні поїзда "Укрзалізниці".

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола (фото: twitter.com/EP_President)

Зазначимо, що близько тижня тому керівництво Верховної Ради, представники різних фракцій і груп звернулися до президента Європарламенту Роберта Мецоли та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо отримання Україною членства в ЄС.

Додамо також, що президент Європарламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну в протистоянні російській повномасштабній агресії.