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Президент Європейського парламенту їде до Києва

Фото: Роберта Мецола, президент Європейського парламенту (twitter.com/EP_President)
Автор: Володимир Костирін

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола прямує до Києва. Візит пов'язаний із питаннями євроінтеграції нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Європарламенту в Twitter.

"На шляху до Києва", - написала вона, не вдаючись у подробиці.

Також президент Європарламенту опублікувала фото на фоні поїзда "Укрзалізниці".

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола (фото: twitter.com/EP_President)

Зазначимо, що близько тижня тому керівництво Верховної Ради, представники різних фракцій і груп звернулися до президента Європарламенту Роберта Мецоли та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо отримання Україною членства в ЄС.

Додамо також, що президент Європарламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну в протистоянні російській повномасштабній агресії.

Нагадаємо, що Європейська комісія протягом декількох місяців підготує висновок за заявкою України на вступ до Євросоюзу.

Про перспективи членства читайте в матеріалі "Коли Україна вступить до Євросоюзу: питання і відповіді".

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Європарламент