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Президент Європарламенту потрапив у лікарню з пневмонією

Автор: Дмитро Левицький

Президент Європарламенту Давид Сассолі потрапив до лікарні Страсбурга. У нього діагностували пневмонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника глави ЄП Роберта Квілло.

Після виявлення пневмонії главу Європарламенту почали відразу ж лікувати. Однак, чи пов'язана ця пневмонія з COVID-19, представник глави ЄП не уточнив.

"У середу, 15 вересня, Давида Сассолі доставили в Hopital Civil у Страсбурзі. Після необхідних медичних оглядів у нього виявили пневмонію і негайно почали лікування. Він у хорошому стані", - розповів Квілло.

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Європарламент