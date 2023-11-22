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Президент Еврокомиссии обратилась к Путину на саммите лидеров G20

Архивное фото: Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G20 обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину и обвинила его в попытке уничтожить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Еврокомиссии.

Сначала она обратилась к премьер-министру Индии Нарендре Моди и отметила, что мир продолжает переживать множество кризисов и стал свидетелем эскалации разрушений и войн, а также вопиющего отрицания существующего глобального порядка и архитектуры мира.

Далее она уже обратилась к Путину, обвинила его в попытке уничтожения суверенного государства Украина, а также в попытке вызвать региональную нестабильность.

"Если Россия перестанет воевать, война закончена", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Что Путин говорил на саммите "Большой двадцатки"

Ранее сообщалось, что, выступая по видеосвязи на саммите G20, глава Кремля не смог обойти тему войны в Украине, которую развязала РФ. Он цинично заявил, что следует "думать, как прекратить эту трагедию".

"Военные действия - это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", - выдал очередную порцию абсурда Путин.

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G20ЕврокомиссияРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен