Президент Эквадора подтвердил отказ передавать военную технику Украине

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подтвердил, что его страна не будет передавать военную технику США, которую потом могли предоставить Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Нобоа в интервью CNN en Español.

"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте в Украине, а мы не хотим быть частью этого", - сказал он.

Ранее в Эквадоре назвали устаревшую советскую технику "металлолом", поэтому и возникла идея передать ее США. Однако после давления России в Эквадоре опровергли, что технику можно считать "металлолом", и сообщили, что Москва предлагала варианты оставить технику в Эквадоре.

Президент Эквадора подчеркнул, что Россия является третьим по значению торговым партнером для его страны. Нобоа добавил, что они не желают нарушать международные соглашения.

"В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы стали бы участником схемы по передаче вооружений. Этого мы делать не будем", - заявил он.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Эквадор хочет передать США устаревшую советскую технику, ее потом могли направить в Украину. Речь идет об ЗРК "Оса-АКМ".

В США подтверждали, что Вашингтон и Эквадор рассматривали возможность передачи военной техники Украине.

Однако Россия устроила настоящую истерику и развязала торговую войну с Эквадором. СМИ успели назвать ее "банановая война". После этого Эквадор отказался поставлять военную технику, которую могли предоставить Украине.