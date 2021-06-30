Президент "Динамо" прокоментував травму Бєсєдіна на Євро-2020

"Як і вся країна, я з особливим хвилюванням стежив учора за перипетіями подій у складній грі 1/8 фіналу Євро-2020, в якій наша команда вирвала воістину історичну перемогу. У такий вечір мені, як і будь-якому вболівальнику збірної України, хотілося світитися від щастя та радіти успіху в тому числі й великої групи вихованців київського "Динамо", - заявив Суркіс.

За його словами, те, з якою мужністю Артем зустрів черговий удар футбольної долі, як він тримав себе, залишаючи газон, "пом'якшило ті перші, моторошні враження".

"Так, ціною свого здоров'я наш нападник добув вирішальну перевагу над суперником. І я вдячний всім футболістам та тренерам збірної, які відзначили воістину героїчний внесок Артема в цю перемогу. Що ж стосується наслідків... На жаль, дива не сталося. Пошкодження виявилося важким і таким, що вимагає тривалого терміну відновлення", - додав президент"Динамо".

Він також розповів, що знає Бєсєдіна не тільки як справжнього спортсмена, який не шкодує себе, але і як надзвичайно сильну людину.

"Знаю, як чекав він, з якою віддачею готувався до сезону, до фінального турніру Євро-2020. Упевнений, що і цього разу, знову опинившись без улюбленої справи, поза футбольним полем, Артем зробить усе, щоб якомога швидше повернутися. Своєю чергою і футбольний клуб "Динамо" зробить усе необхідне для цього. Бєсєдін - один із лідерів нашої команди, такі хлопці - це золотий фонд "Динамо" та українського футболу. Артеме, ти - не один! Ми всі - тренери та партнери, персонал клубу та вболівальники - будемо чекати твого повернення. Чекати стільки, скільки буде потрібно. Не сумнівайся, попереду в тебе нові турніри та перемоги", - резюмував він.