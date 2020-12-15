Президент "Динамо" закликав УАФ провести роботу з арбітрами

Фото: Ігор Сурікс (fcdynamo.kiev.ua)

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив своє незадоволення роботою арбітрів на матчах чемпіонату України і закликав голову комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі провести відповідну роботу.

Про це заявив президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс в інтерв'ю сайту "Динамо".

"Судді можуть помилятися, це частина футболу. Але суддівство повинно бути послідовним і неможливо в одному і тому ж матчі за однакові порушення давати різні покарання", - заявив Суркіс.

За його словами, якщо арбітр вирішив, що Шепелєв заслуговував червоної картки, то за такий же фол на Шапаренко він ще до перерви мав видалити Селезньова. Однак, суддя вчинив інакше.

"Я довго мовчав, але тепер це вже просто неможливо. Впровадження VAR дало українським арбітрам нові можливості. Наприклад, вони дивляться повтори, коли їм заманеться, а схожі ситуації на користь іншої команди навіть не переглядають. Якщо брати матч з "Колосом", то якби Мірча Луческу не влаштував демарш з виходом на поле, то головний арбітр і суддя VAR продовжили б своє свавілля. По-іншому я це назвати не можу. Нам не потрібна допомога арбітрів, ми хочемо одного - послідовного та чесного суддівства", - додає президент "Динамо".

На його думку, справа навіть не у матчі з "Колосом". Питання до непослідовності, яка не дає можливості нормально грати у футбол.

"Гравці готуються, працюють на тренуваннях, потім виходять на поле, а там одне суддівське рішення гірше іншого. Ніколи не звертався до Лучано Лучі, але час настав. У вас є час, є зимова перерва, ви можете провести роботу з арбітрами, щоб вони додали в професіоналізмі і правильності ухвалення рішень", - сказав Суркіс.

Суркіс переконаний: в Асоціації футболу повинні розуміти, що ставлення до всіх клубів повинно бути однаковим.

"Ми чудово пам'ятаємо 2016-й рік, коли відомі всім канали влаштували цькування гравців "Динамо", того ж Ярмоленка якими словами тільки не називали. І потім уже зібрати цю команду воєдино не вийшло. Дайте нам чесні та конкурентні умови, і не треба нікого тягнути за вуха до чемпіонства. Свого часу подібне говорили з табору "Шахтаря" і, як їм здається, їх почули. Тепер таке скажемо і ми", - зазначив Ігор Суркіс.

Президент "Динамо" також додав, що клуби більше не будуть мовчати і дивитися, як судді творять беззаконня на футбольному полі. Високооплачуваний куратор суддівства повинен навести порядок і гарантувати однакові умови для всіх команд УПЛ. Для цього у нього є і час, і можливості, вважає Суркіс.

"Президенти клубів вкладають у футбол мільйони доларів, розвивають інфраструктуру, дають робочі місця, утримують академії, дитячі та молодіжні склади, а потім змушені спостерігати, як їх вбивають команди і знущаються над самою суттю гри", - резюмував він.

Нагадаємо, два з трьох матчів 13-го туру чемпіонату України, які відбулися в суботу, 12 грудня, завершилися суддівськими скандалами. Рішення арбітрів Дениса Шурмана та Ігоря Пасхала в поєдинках "Ворскла" - "Минай" і "Динамо" - "Колос", відповідно, викликали багато суперечок і невдоволення тренерів команд.