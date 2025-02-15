Президент Чехии надеется на определенность в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО

"Мы все хотим мирного соглашения настолько справедливого для Украины, насколько возможно; иметь меры, которые будут гарантировать, по крайней мере в обозримом будущем, пока она не станет членом НАТО и ЕС, что она (Украина) сможет отразить любую возможную атаку, а также создание всех необходимых основ, чтобы она стала членом обеих институтов", - сказал Павел.

По его словам, партнеры должны уже сейчас работать не только над тем, чтобы Украина могла войти в переговоры с Россией с позиции сильного государства, но и о послевоенном восстановлении.

"Мы уже предоставляем много военной поддержки и можем улучшить это... Надо иметь в виду и послевоенное восстановление. План Маршалла для Украины был бы отличной идеей", - считает Павел.

Чешский лидер также отметил, что вступление Украины в ЕС будет "лучшей демонстрацией поражения россиян в Украине" и отметил, что он убежден, что Украина в перспективе должна быть членом НАТО.

"Если мы берем на себя больше ответственности, то мы должны быть за столом переговоров", - заявил Павел.

Президент отметил, что целью российского диктатора Владимира Путина было взять Украину под полный контроль, провести "демилитаризацию" и вообще стереть страну с карты.

"Наш лучший подход - сказать ему, что все его усилия провалятся. Мы должны быть решительными, чтобы Украина стала членом ЕС и впоследствии - НАТО", - подчеркнул президент Чехии.