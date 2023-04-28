Президент Чехии в Буче: слишком долго мы считали, что путинская Россия другая

Мир слишком долго надеялся, что Россия другая или может быть лучше. Украинцы не простят преступления, которые совершила российская армия.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Лидер Чехии вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой посетили Бучу и почтили память жертв российской агрессии.

Do Buči мы пришли stejnou cestou, как аккурат после года приехали ruские transportéry. Очевидцы на barbarské вražдении civilistov остаются mementem. Ukrajinci na stovky zbytečne vyhaslých životов никогда не забудут. И мы не должны забыть. pic.twitter.com/IU2s0p6VPK Опубликовано в Petr Pavel (@prezidentpavel) 28 апреля 2023

"Воспоминания о варварских гражданских убийствах остаются в памяти. Украинцы никогда не забудут сотни бессмысленно потерянных жизней. И мы не должны забывать", - подчеркнул Петр Павел.

Он добавил, что они с Чапутовой приехали в Бучу по тому же маршруту, что и российские войска год назад.

"Слишком долго мы надеялись, что путинская Россия другая. Что она лучше. Этот урок показал, что это не так. И мы должны быть готовы", - подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президенты Чехии и Словакии 28 апреля прибыли в Украину. Это первый официальный визит Петра Павела в Киев с начала его избрания на пост президента.

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