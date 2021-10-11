Президент Чехії залишається в реанімації. Сенат розгляне передачу його повноважень

Наразі Земан перебуває на вищому рівні інтенсивної терапії. На цей рівень поміщають пацієнтів у стані, який загрожує життєво важливим функціям. Водночас лікарі не розголошують діагноз чеського президента.

З огляду на невизначений стан Земана, глава чеського Сенату Мілош Вистрчіл вирішив скликати Конституційну комісію на 19 жовтня, щоб розглянути питання забезпечення реалізації повноважень президента країни.

"Я скликав Конституційну комісію, щоб розглянути можливість застосування статті 66 Конституції Чехії - оголошення президента недієздатним", - заявив глава Сенату.

Вистрчіл зазначив, що потрібно запобігти ситуції, коли Земан не зможе займати свою посаду за станом здоров'я, що поставить під загрозу формування нового уряду Чехії за результатами парламентських виборів. Головним завданням президента найближчим майбутнім буде уповноважити переможця виборів сформувати новий Кабмін.

Конституція Чехії дозволяє позбавити президента повноважень, якщо так вирішать Палата депутатів та Сенат. Тоді повноваження президента переходять до прем'єр-міністра та спікера Палати депутатів, а у разі розпуску Палати повноваження отримає глава Сенату.

Повноваження Палати депутатів збігають 21 жовтня, а нова Палата буде сформована не раніше першої половини листопада.