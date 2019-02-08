Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового, - нардеп

Садового закликали вирішити застарілі комунальні проблеми Львова

Президент не будет убирать мусор за Андрея Садового и после Садового. Об этом заявил народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец, комментируя заявления мэра Львова Андрея Садового, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Президент не будет убирать мусор за Садового и после Садового. Есть надежда, что в свободное от предвыборной кампании время, городской голова решит застарелые коммунальные проблемы своего города. Обидно, что на утро после ночи, когда господин Садовый подписал соглашение о честных выборах, он прибег к распространению лжи", - заявил нардеп.

То же самое, по его мнению, касается и Анатолия Гриценко.

"Ложь и фейки разрушают любые попытки приватизировать образ особенно честного. Выходит неискренне и нечестно", – подчеркнул политик.