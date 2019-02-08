Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового, - нардеп

Фото: Олександр Бригинець (mip.gov.ua)

Садового закликали вирішити застарілі комунальні проблеми Львова

Президент не прибиратиме сміття за Андрія Садового і після Садового. Про це заявив народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Олександр Бригинець, коментуючи заяви мера Львова Андрія Садового, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

"Президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового. Є надія, що у вільний від передвиборчої кампанії час, міський голова вирішить застарілі комунальні проблеми свого міста. Прикро, що на ранок після ночі, коли пан Садовий підписав угоду про чесні вибори, він вдався до поширення неправди", - заявив нардеп.

Те ж саме, на його думку, стосується і Анатолія Гриценка.

"Брехня і фейки руйнують будь-які спроби приватизувати образ особливо чесного. Виходить нещиро і нечесно", – наголосив політик.