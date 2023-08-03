Президент Бразилии снова пожаловался, что его "мирный план" для Украины игнорируют

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова заговорил о "мирных инициативах" для Украины. Лидер жалуется, что его так называемый "план" игнорируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лула да Силва утверждает, что Бразилия "работает во имя мира в Украине", но, по его мнению, "ни Путин, ни Зеленский не готовы".

Лидер Бразилии пояснил, что его страна вместе с другими хочет сформировать "мирное предложение" для Украины, когда этого захотят обе стороны. При этом Лула да Силва раскритиковал западные государства и Совет Безопасности ООН за то, что они якобы не останавливают войну.

"Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето", - сказал он.

Кроме того, бразильский президент считает, что G7 больше не должна существовать, а ее должна заменить больше группа по принципу G20, в которую войдут развивающиеся страны.

"Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 G7 даже не должно быть", - подчеркнул Лула да Силва.

"Мирные инициативы" Бразилии

Напомним, президент Бразилии заявил о готовности быть посредником между Украиной и Россией и даже представил свой "мирный план". Однако в Киеве отнеслись к этому скептически из-за пророссийских взглядов политика.

Позже МИД пригласил бразильского президента в Украину. Однако тот проигнорировал приглашение.

При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что хотел бы лично встретиться с бразильским лидером и даже готов посетить Бразилию, если будет официальное приглашение.

Больше о том, на чьей стороне Бразилия и зачем продвигает свой "мирный план" - читайте в материале РБК-Украина.

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