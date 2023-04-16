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Президент Бразилии призвал создать аналог G20 для мира в Украине

Фото: президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к созданию "Большой двадцатки" для мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Tiempo.

Бразильский лидер заявил, что говорил с президентами Объединенных Арабских Эмиратов и Китая о создании группы стран, подобной G20 стран с развитой экономикой, для посредничества в войне России против Украины.

"Вчера я говорил с эмиратским шейхом Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном о войне. Я говорил с главой Китая Си Цзиньпином о мире. И я думаю, что мы находим людей, которые предпочитают говорить о мире, а не о войне. Я думаю, мы добьемся успеха", - заявил он.

Отметим, что визит Силва в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что "Бразилия вернулась в качестве ключевого игрока на мировой арене". В то же время страна балансирует на грани, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

Ранее Лула призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине.

Напомним, по данным СМИ, Украина хочет закупить у Бразилии оружие, чтобы противостоять российской агрессии, однако власти латиноамериканской страны отказываются и настаивают на мирных переговорах.

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