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Президент Бразилии призвал США прекратить "поощрять" войну в Украине

Фото: Луиз Инасио Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире". Таким образом, им удастся "убедить" российского и украинского президентов.

Об этом заявил президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам президента Бразилии, международное сообщество сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в том, что "мир в интересах всего мира".

"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", - заявил Лула журналистам в Пекине по завершении визита, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Отмечается, что визит Лулы в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что "Бразилия вернулась в качестве ключевого игрока на мировой арене". В то же время страна балансирует на грани, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

Между тем ни Китай, ни Бразилия не ввели санкции против России с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины, поскольку стремятся позиционировать себя как посредники для достижения мира.

Перед поездкой в Китай Лула предложил создать группу стран для посредничества в войне. Также он обещал поднять этот вопрос в Пекине. Отвечая на вопрос об этом, президент не стал рассказывать подробностей.

"Важно иметь терпение для разговора с Путиным и Зеленским, сказал он. Но прежде всего необходимо убедить страны, которые поставляют оружие, поощряют войну, остановиться", - заявил Лула.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина желает закупить у Бразилии оружие, чтобы противостоять российской агрессии, однако власти латиноамериканской страны отказываются и настаивают на мирных переговорах.

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