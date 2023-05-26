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Президент Бразилии отказал Путину в приглашении посетить Россию

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Пятница 26 мая 2023 20:00
Президент Бразилии отказал Путину в приглашении посетить Россию Фото: президент Бразилии Инасио Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва отказал российскому диктатору Владимиру Путину в приглашении посетить РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Бразилии в Twitter.

"Я только что разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Президент Бразилии ответил, что не может поехать в Россию. Также он добавил, что готов вместе с Индией, Индонезией и Китаем пытаться найти мирные "пути" урегулирования войны в Украине.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что так и не смог встретиться с бразильским коллегой Лула да Сильвой во время саммита G7.

"Мирная инициатива" Бразилии

В феврале этого года президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости мира в Украине. При этом обсудить перемирие он хотел с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США, но не Украины. В Соединенных Штатах ему отказали, заявив, что ничего не будут решать или обсуждать без Украины.

В марте бразильский лидер на встрече с главой Китая Си Цзиньпинем предложил создать так называемый мирный клуб по Украине. А уже в апреле намекнул на то, что Украине якобы нужно отказаться от Крыма.

Со своей стороны украинская сторона заявила, что не торгует своими территориями, а Вашингтон обвинил Лулу в повторении российской пропаганды. Также бразильского лидера пригласили в Киев, чтобы понять истинную суть агрессии РФ. Однако он отказался лично посетить Украину и пообещал прислать своего советника.

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