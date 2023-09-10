Президент Бразилии обещает не арестовывать Путина в случае его визита

По словам президента Бразилии, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина, такого якобы риска для российского диктатора во время возможного визита в Бразилию нет.

"Если я буду президентом Бразилии и если он приедет в Бразилию, его точно не арестуют... Мы любим мир и любим хорошо относиться к людям. Поэтому я думаю, что Путин может безопасно поехать в Бразилию", - заявил Лула.

Стоит пояснить, что следующая встреча G20 состоится в следующем году в бразильском Рио-де-Жанейро. По словам Лулы, Путин якобы будет приглашен на саммит.

Ордер на арест диктатора

В результате депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой/