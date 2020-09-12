Президент Бразилії заявив, що його країна перемогла коронавірус

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив, що його країна практично перемогла епідемію коронавіруса. Також він звинуватив журналістів у тому, що вони приховують "успіхи влади".

Про це повідомляє Globo.

Він заявив, що уряд зробив все, щоб мінімізувати її негативні наслідки.

За словами Болсонару, соціальну допомогу в Бразилії у зв'язку з пандемією отримали 65 млн чоловік.

У той же час, президент Бразилії заявив, що за кордоном з'являтися хороші новини про те, що Бразилія відноситься до країн, які найменше постраждали від пандемії. А місцеві журналісти про це мовчать.

Відзначимо, в Бразилії коронавірусом з початку пандемії захворіли понад 4,2 млн осіб. Країна на третьому місці в світі по захворюваності. Померли від коронавіруса понад 130 тисяч бразильців.

Раніше виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що вакцина від COVID-19 буде впроваджена для бразильців в січні 2021 року.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії виступав проти карантину і заразився коронавірусів.