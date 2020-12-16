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Президент Бразилії відмовився робити щеплення від коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Бразилії Жаір Болсонару висловив сумнів в ефективності носіння захисної маски. Він також заявив, що щепитися від COVID-19 не буде.

Про це сказав в інтерв'ю телеканалу Band.

За його словами, щеплення повинні робити тільки ті, хто хоче.

"Я не буду робити щеплення, і крапка. Моє життя в небезпеці? Це моя проблема", - зазначив він.

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В Бразилії 6,97 млн випадків зараження коронавірусом. За вчора заразилися ще 42 тисячі людей.

Нагадаємо, ЄС схвалить вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech до 25 грудня. Видання писало, що, скоріш за все, про схвалення цієї вакцини від коронавірусу оголосять вже 23 грудня.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Британія.

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