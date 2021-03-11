Президент Вірменії відмовився призначати нового голову Генштабу

Президент Вірменії Армен Саркісян відхилив пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про призначення генерал-лейтенанта Артака Давтяна новим начальником Генштабу збройних сил. Глава республіки також не буде оскаржувати цю пропозицію в Конституційному суді.

"Президент республіки не підпише проект указу, не буде звертатися до Конституційного суду. Нагадуємо, що 10 березня 2021 року президент республіки вже звернувся до Конституційного суду з проханням визначити питання відповідності положень закону "Про військову службу і статус військовослужбовця" нормам конституції", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що раніше Пашинян повторно направив президенту пропозицію призначити Давтяна новим начальником Генштабу, яку той раніше відмовився підписувати. Після цього президент в триденний термін повинен або підписати указ, або оскаржити його в Конституційному суді.