ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Албанії скасував муніципальні вибори

Новини » Політика    10.06.2019 - 01:37
Президент Албанії скасував муніципальні вибори
Фото: спроба штурму парламенту (twitter.com/FlorionGoga)

На такий крок він пішов на тлі протестів

Президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що на такий крок президент країни пішов після місяців антиурядових протестів. Він заявив, що у зв’язку з політичною ситуацією заплановані вибори неможливо провести чесно.

Зазначимо, протести в Албанії почалися в лютому. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обіймає свою посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у махінаціях на виборах і корупції.

Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзники здали свої мандати на знак протесту.

Лідер демократів Люльзім Баша раніше підкреслив необхідність "звільнити Албанію від злочинів" і зробити її схожою на інші країни Європи.

З його слів, протестні акції триватимуть, а їхній масштаб  – зростатиме, поки албанська влада тримає країну "далеко від Європи".

РБК-Україна писало, що в Албанії в столиці Тирані відбулися сутички учасників антиурядових протестів з силами безпеки республіки, щонайменше 20 поліцейських були поранені. 

Токаєв отримує понад 70% голосів на виборах президента Казахстану ЦВК зареєструвала ще 16 кандидатів у нардепи
Новини України Албаниявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся