Президент Албанії скасував муніципальні вибори

Фото: спроба штурму парламенту (twitter.com/FlorionGoga)

На такий крок він пішов на тлі протестів

Президент Албанії Ілір Мета скасував призначені на 30 червня муніципальні вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що на такий крок президент країни пішов після місяців антиурядових протестів. Він заявив, що у зв’язку з політичною ситуацією заплановані вибори неможливо провести чесно.

Зазначимо, протести в Албанії почалися в лютому. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки Рами, який обіймає свою посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у махінаціях на виборах і корупції.

Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзники здали свої мандати на знак протесту.

Лідер демократів Люльзім Баша раніше підкреслив необхідність "звільнити Албанію від злочинів" і зробити її схожою на інші країни Європи.

З його слів, протестні акції триватимуть, а їхній масштаб – зростатиме, поки албанська влада тримає країну "далеко від Європи".

РБК-Україна писало, що в Албанії в столиці Тирані відбулися сутички учасників антиурядових протестів з силами безпеки республіки, щонайменше 20 поліцейських були поранені.