Хтось може претендувати на субсидію в Україні. Названа умова

Головна умова виглядає так: "Усі громадяни, хто з об’єктивних причин не в змозі самостійно сплачувати комунальні послуги, у кого ці витрати перевищують орієнтовно 15% родинного бюджету, можуть оформити субсидію".

У міністерстві зазначили, що є ще ряд критеріїв, але цей показник дає змогу зорієнтуватися, хто може претендувати на отримання субсидії.

Крім того, у Мінсоцполітики розповіли, що у цьому опалювальному сезоні збільшено субсидії на найбільш використовувані комунальні послуги для мешканців регіонів, що потрапили до "червоної" зони, спрощено доступ до субсидій людям, які проживають на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях, багатьом іншим соціально вразливим категоріям населення.

Усі зміни, які відбулись у програмі субсидій, мали на меті зробити її справедливою і доступною для тих, хто з об’єктивних причин потребує державної допомоги.

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії звернутися можна в один із зручних способів, які домогосподарства вибирають самостійно: