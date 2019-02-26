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Прес-секретар Путіна прокоментував роботу своєї дочки в Європарламенті

Новини » Політика    26.02.2019 - 13:03
Прес-секретар Путіна прокоментував роботу своєї дочки в Європарламенті
Фото: Єлизавета Пєскова (facebook com liz peskova)

За його словами, це не відноситься до його професійної діяльності

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав роботу своєї дочки Єлизавети в Європарламенті звичайної студентської практикою. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, це не відноситься до його професійної діяльності.

"Це стосується моєї дочки, це не стосується моїх службових обов'язків і моєї роботи", - підсумував він.

Нагадаємо, вчора журналісти "Радіо Свобода" опублікували розслідування, в якому повідомляється, що дочка прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Єлизавета працює стажистом в Європейському парламенті і має безперешкодний доступ до ряду документів Євросоюзу.

Так, Пєскова офіційно зареєстрована стажистом в офісі французького євродепутата Емеріка Шопрада, який публічно підтримував анексію українського Криму Росією в 2014 році. Зокрема, дані вказані у відкритому доступі на сторінці Шопрада на сайті Європарламенту.

Євродепутат від найбільшої парламентської групи - правоцентристської Європейської народної партії Сандра Калніете вважає, що твердження Пєскова на роботу стажистом є "недбалістю".

"Це порушення загальних правил безпеки Європейського парламенту", - підкреслила парламентарій.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Пєскова потрапила в "Чистилище" Українського центру "Миротворець". "Чорний список" росіянка поповнила через приїзд в окупований Севастополь.

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