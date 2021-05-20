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Прес-конференція Зеленського: де дивитися

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Київ, Четвер 20 травня 2021 10:37
Прес-конференція Зеленського: де дивитися Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 20 травня, пройде прес-конференція Володимира Зеленського, приурочена до другої річниці його президентства. Очікується, що президент на ній розповість про досягнуті результати.

Прес-конференція транслюватиметься онлайн в соціальних мережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Де і коли пройде прес-конференція

Зеленський розпочне зустріч з представниками медіа о 12:00. Сам захід відбудеться на території авіаційного заводу "Антонов" у Києві.

Про що говоритиме Зеленський

Як розповів радник голови Офісу президент Михайло Подоляк, сьогодні буде досить велика і докладна розмова.

"Щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського і обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - зазначив він.

Що президент говорив на минулорічній прес-конференції

У травні 2020 року Зеленський обіцяв піднімати питання окупованого Криму на всіх міжнародних зустрічах, оскільки в нинішніх форматах ця тема не піднімається. Як результат, на 23 серпня 2021 року заплановано перший саміт Кримської платформи, на який Україна запрошує світових лідерів, в тому числі, президента США.

Також Зеленський говорив про те, що необхідно організувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, такий формат дискусій щодо Донбасу і Криму міг би йти паралельним треком. Навесні розмови про можливу зустріч активізувалися з новою силою.

Крім того, президент порушував тему народовладдя, а в квітні цього року закон про референдум вже набув чинності. Також Зеленський говорив, що йому не вистачить однієї каденції, щоб реалізувати свою програму; що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має довести справу Павла Шеремета до кінця; а також назвав умову для участі представників ОРДЛО в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Нагадаємо, раніше заступник керівника офісу президента Ігор Жовква заявив, що Зеленський у червні може зустрітися з президентом США Джо Байденом, якщо з'явиться така можливість під час його турне Європою.

Також повідомлялося, що у Зеленського готові до всіх форматів зустрічі з американським лідером.

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