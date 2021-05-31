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За перешкоджання аудиту доріг хочуть ввести штрафи: комітет Ради підтримав закон

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 16:53
За перешкоджання аудиту доріг хочуть ввести штрафи: комітет Ради підтримав закон
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть ввести штрафи за перешкоджання чи непроведення аудиту доріг. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №4551.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань правоохоронної діяльності. Під час обговорення народні депутати висловили низку зауважень до проекту.

У статті про відповідальність за створення перешкод в організації та проведенні аудиту, а також перевірці безпеки автодоріг потребує уточнення термін "створення перешкод".

"Не розкривається, які саме дії матимуть склад запропонованого правопорушення: недопущення аудитора до проведення перевірки, ненадання відповідної документації, блокування (обмеження) доступу до об’єкта перевірки", - вказано у повідомленні.

Члени комітету вважають, що необхідне вказати, хто є суб’єктом його вчинення: представники підрядних організацій, власники, балансоутримувачі автомобільних доріг, особи, які здійснюють перевірку.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект (реєстр. №4551) за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до ВР відповідний законопроект наприкінці грудня минулого року.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році набув чинності закон про аудит безпеки автомобільних доріг. Документ запровадив поняття економічних витрат у зв'язку з травмуванням або загибеллю у результаті дорожньо-транспортних пригод.

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