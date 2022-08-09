Подолання кризи у секторі ГМК дасть країні 174 млрд гривень ВВП, - експерт

"У липні 2022 року сукупне виробництво гірничо-збагачувальних комбінатів скоротилося на 75% від середньомісячного довоєнного виробництва. Видобуток руди зупинений на Інгулецькому та Південному ГЗК, з серпня призупиняє роботу (як мінімум, на 3 місяці) ГЗК "АрселорМіталл Кривий Ріг". Водночас виробництво металургійних комбінатів скоротилося на 84% від довоєнного рівня", - зазначає експерт.

Він закликав владу розробити програму підтримки, яка допоможе галузі вийти з кризи. Серед пунктів програми - зниження тарифів на вантажоперевезення УЗ на 50% та 70% для сировини та готової металопродукції, та тарифу на передачу електроенергії, скасування ренти для залізорудної сировини на період війни та перегляд формули нарахування у майбутньому.

Також серед необхідних заходів - скасування екологічного податку на СО2, та відкриття морських коридорів для експорту руди та металу.



"Завдяки цим заходам буде скорочено від'ємну маржинальність при постачанні сировини та продукції на найближчі до України експортні ринки, що дозволить збільшити виробництво і наростити продажі під час війни. В результаті держава утримає 174 млрд гривень ВВП країни та збереже надходження до бюджету майже 35 млрд гривень від невтраченого ВВП. Своєю чергою, збільшення валютних надходжень від експорту продукції ГМК сприятиме зміцненню курсу гривні, а отже - сповільнить зростання цін на продовольчі та інші товари в Україні", - повідомив Каленков.

Раніше металургійний комбінат "Каметсталь" попросив допомоги у прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля: як зазначили на заводі, через складнощі з логістикою та падіння світових цін на металопродукцію підприємство працює лише на третину потужності, і якщо держава не вживе заходів зі стимулювання виробництва - вже через три місяці завод змушений буде зупинитися.

Своєю чергою, "АрселорМіттал" ухвалив рішення зупинити роботу свого ГЗК з серпня на найближчі три місяці через ускладнену логістику та світову економічну кон’юнктуру. Також в компанії повідомили про скорочення зарплати працівників на третину.